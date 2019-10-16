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Bursa'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama

BURSA (İHA) – Bursa'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

16.10.2019 22:57Bursa'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama
BURSA (İHA) – Bursa'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat Nehri'nin doğusunda yuvalanmaya çalışan terör örgütlerini temizlemek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri PKK, PYD ve YPG lehine propaganda yapan, Cumhurbaşkanına hakaret eden 10 kişiyi tespit etti. Şahısların Bursa Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerinde oturduklarını belirleyen ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şahıs da gözaltına alınırken, şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıstan örgüt propagandası yapan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 18 yaşından küçük olan şüpheli 1 çocuk ise ailesine teslim edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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