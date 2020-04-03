Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor

Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyorBursa'nın İnegöl ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardım paraları, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşan ekipler tarafından vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.

03.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:57
Bursa 'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardım paraları, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşan ekipler tarafından vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.
İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklama ile 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1000 TL'lik ödemenin PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacağını duyurdu. İhtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına İnegöl'de başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan ilçe sakinlerine ödemeler, kurulan özel ekipler tarafından evlerinde teslim edildi. Bursa’da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, PTT, Güncel

Haberin Videosu :

Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Gelmeyin’ dediler turistlik ilçeye 25 günde 125 bin araç girdi Haberler
'Gelmeyin' dediler turistlik ilçeye 25 günde 125 bin araç girdi
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haberler
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
İstanbul’da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Haberler
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor Haberler
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 17:44: Sri Lanka'da gönüllüler maske üretti - Haber 17:44: DEDAŞ'tan elektrik faturalarının okunmasına ilişkin açıklama - Haber 17:44: Samsat'ta depremzede vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 17:33: 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı - Haber 17:09: Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi - Haber 17:04: Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber