Haberler » Güncel » Bursa'da sözde 'Google üyelik şifresi' satan dolandırıcılara operasyon - Haber

Bursa'da sözde "Google üyelik şifresi" satan dolandırıcılara operasyon

Bursa'da, sözde "Google üyelik şifresi" bulunan zarfları iş yerlerine sattırdığı belirlenen kişi, yakalandı.

20.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:10 Bursa'da sözde
'da, sözde " üyelik şifresi" bulunan zarfları iş yerlerine sattırdığı belirlenen kişi, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, , Kocaeli, Yalova ve Antalya'da "Google" ismiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine Bursa'da da çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, içinde sözde "Google üyelik şifresi" bulunan zarfları 12,75 lira karşılığında iş yerlerine satan F.Y, M.E, A.G, E.D, F.A, H.K, S.O.E. ve Ö.E. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, zarfları Y.E.B'nin verdiğini ve zarf başına 3 lira karşılığında anlaştıklarını ileri sürdü.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.E.B. de zarfları, İstanbul'da kargo taşımacılığı yapan M.D'nin belli bir ücret karşılığı iş yerlerine dağıtmak üzere verdiğini iddia etti. İstanbul'da yakalanan M.D. ise zarfları, kendisini Google yetkilisi olarak tanıtan R.G'den aldığını beyan etti.
R.G'nin de Antalya'da yakalanmasının ardından yapılan tahkikat sonucu zarfların Bursa'da dağıtımını Y.E.B'nin organize ettiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.B, adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Google, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:44   Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Haber
00:36   GÜNDEM ÖZETİNE EK - Haber
00:36   İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı - Haber
00:36   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun - Haber
00:32   Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
22:45   Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Haber
21:48   Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Haber
21:30   Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Haber
21.12.2019 00:54:01