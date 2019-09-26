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Bursa'da su kesintisi

Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

26.09.2019 18:56Bursa'da su kesintisi
Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinde Hacıseyfettin Mahallesi, Selimzade Mahallesi Beyazıt Caddesi, İncirli Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Kurtuluş Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 27.09.2019 - 29.09.2019 tarihleri arasında 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Bu arada Osmangazi ilçesinde Demirtaş Barbaros ve Demirtaş Sakarya mahalleleri Demirtaş Meydanı'na bakan sokaklar ile Demirtaş Sakarya Mahallesi Zafer Caddesi Pamukludere Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında 26.09.2019 - 10.10.2019 tarihleri arasında, 08: 00-17: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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