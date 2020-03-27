Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su borçlarını 1 Nisan'dan itibaren su sayacı okuma işlemi yapmadan son üç ayın ortalamasını alarak faturalandıracak.
27.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:26
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su borçlarını 1 Nisan'dan itibaren su sayacı okuma işlemi yapmadan son üç ayın ortalamasını alarak faturalandıracak.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 Nisan'dan itibaren koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında su sayacınıza okuma işlemi yapmadan son üç dönemin ortalamasını alarak tahakkuk ettireceğiz. Sağlığınız bizim önceliğimiz." ifadesi yer aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 Nisan'dan itibaren koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında su sayacınıza okuma işlemi yapmadan son üç dönemin ortalamasını alarak tahakkuk ettireceğiz. Sağlığınız bizim önceliğimiz." ifadesi yer aldı.
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Kaynak: AA