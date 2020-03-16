Bursa'da şubatta 4 bin 477 konut satıldı
Bursa'da şubat ayında 4 bin 477 konutun satıldığı bildirildi.
16.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:42
Bursa 'da şubat ayında 4 bin 477 konutun satıldığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen ay konut satışları 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 48,3 arttı.
Şubatta satılan 4 bin 477 konutun 1545'i sıfır, 2 bin 932'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Satışların 1785'i ipotekli yapıldı. Yabancılar geçen ay Bursa'dan 115 konut aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen ay konut satışları 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 48,3 arttı.
Şubatta satılan 4 bin 477 konutun 1545'i sıfır, 2 bin 932'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Satışların 1785'i ipotekli yapıldı. Yabancılar geçen ay Bursa'dan 115 konut aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Bursa, Ekonomi
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