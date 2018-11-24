24 Kasım 2018 Cumartesi 11:43



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:43

Bursa'da suikast silahı ele geçirildi Bursa'da 175 gözaltı, 15 tutuklama Bursa'da emniyet tarafından ele geçirilenler şoke etti Bursa'da son bir ayda ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 55'e ulaşırken, 175 kişi gözaltına alındıBURSA - Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, 1 adet suikast silahı, 55 adet ruhsatsız silah, 73 bin adet reçetesiz ilaç, 3 bin adet cinsel içerikli hap, 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 175 kişi gözaltına alındı. Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Ekipleri tarafından son bir ayda yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız olduğu belirlenen 55 silah, 1 kilogram uyuşturucu madde bonzai, 1 kilogram metamfetamin, 2 kilogram uyuşturucu madde hap ele geçirildi. 73 bin reçetesiz hap ele geçirildi Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde belirlenen bir dükkana yapılan operasyonda ise, 50 adet uyuşturucu hap, 2 bin 213 adet cinsel içerikli kaçak hap, 71 bin adet bandrolsüz kaçak muhtelif markalarda hap ve ilaçlar ele geçirildi. Suikast silahı bulundu Ekiplerin yaptığı meskun mahal baskınlarında ise 1 adet suikast silahı kalem tabanca, 16 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 9 adet kuru sıkı tabanca ve bunlara ait 165 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu madde satışından ve hırsızlık yoluyla elde ettiği 55 bin Türk lirası ve 100 euro'ya da el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 175 kişiden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.