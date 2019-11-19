Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı - Haber

Bursa'da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da bir marketin kasasında toplanan 20 bin lirayı çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

19.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:34Bursa'da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı
Bursa'da bir marketin kasasında toplanan 20 bin lirayı çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kasiyerlerin boşluğundan faydalanıp tezgahın altında bankaya teslim edilmek üzere toplanan poşet içerisindeki paraları çalıp kaçan kapüşonlu hırsız, polis tarafından her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sabah saatlerinde süpermarkete gelerek ilk önce markette gezmeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin montunun kapüşonuyla yüzünü kapattığı görüldü. Sonrasında kasiyerin boşluğundan yararlanan şüpheli, kasanın yanında duran gün sonu toplanan ve bankaya teslim edilmek üzere poşet içerisinde duran 20 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler her yerde hırsızı arıyor. Olayın sonrasında şoka uğrayan kasiyerler E.G. ve K.Ş.'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:44 Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
11:43 Sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
11:41 Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı
11:42 Yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
11:35 Burhaniye'de arazi yangınını itfaiye söndürdü
10:38 Son Dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Kamuya binlerce personel alınacak
18:08 Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
10:30 AK Partili eski vekil Öztürk, kumarhanedeki görüntüleriyle ilgili konuştu
10:38 Son Dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Kamuya binlerce personel alınacak
11:48 Adaçayı faydaları nelerdir? Adaçayı faydaları ve zararları
11:13 Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen AK Parti eski milletvekili Pelin Gündeş Bakır kimdir?
19.11.2019 11:51:41