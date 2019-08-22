Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bursa'da şüpheli çanta paniği

Bursa'da bir caddede bankanın önünde unutulan çantalar paniğe neden oldu.

22.08.2019 21:46 Bursa'da şüpheli çanta paniği
Bursa'da bir caddede bankanın önünde unutulan çantalar paniğe neden oldu.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan banka önünde duran çantaları gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu yeri kordon altına alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Daha sonra olay yerine gelen polis bomba imha ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra şüpheli çantaları fünye ile patlatmaya hazırlandığı esnada olay yerine gelen P.N. isimli kadın çantaların kendisine ait olduğunu söyledi.

Polis çantaları kadına teslim ederek, bir daha unutmaması için uyarıda bulundu. - BURSA

Atatürk Caddesi, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:45   Görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
22:43   Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı
22:42   Çalıntı motosikletle uyuşturucu servisi yaparken yakalandı
22:39   Oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını öne süren anne, HDP İl Binası'nda oturma eylemi başlattı
22:37   Şişli'de ticari taksi gasp eden suç makinesi tutuklandı
22:30   Şişli'de ticari taksi gasp eden suç makinesi tutuklandı
22:28   Dicle Elektrik, Silopi Belediyesi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu