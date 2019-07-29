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Bursa'da şüpheli ölüm

Bursa'da 49 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

29.07.2019 15:11 Bursa'da şüpheli ölüm
Bursa'da 49 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Burçin Düzensever'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla Yıldırım ilçesi Karağaç Mahallesi'ndeki eve giren Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzensever'in, evindeki bir koltuğun üzerinde hareketsiz olarak yattığını gördü.
Yapılan incelemede Düzensever'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Düzensever'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

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