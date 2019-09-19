Haberler » Güncel » Haber

Bursa'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlenecek

Bu yıl İzmir'de 7.si Bursa'da dördüncüsü gerçekleşecek olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı.

19.09.2019 10:15Bursa'da
Bu yıl İzmir'de 7.si Bursa'da dördüncüsü gerçekleşecek olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı.

14 ülkede 112 şehirde eş zamanlı başlayacak olan tura Bursa'da yaklaşık 300 kişinin katılması beklenirken, 22 Eylül Pazar günü saat 17: 00'da FSM Bulvarı Müzik Parkı'ndan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında atılacak turun ardından son bulacak.

Bursa'da dördüncü kez düzenlenecek turun amacının daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek, aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmek olduğu belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Bursa organizatörü Sümeyra Altan etkinliğin bir sivil toplum hareketi olduğunu, herhangi bir kurum, kuruluş veya derneklere bağlı olmadığına dikkat çekti.

"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne denk getirilen etkinlik hakkında bilgi veren Altan "İklim değişikliği dünyanın önde gelen sorunlarından biri ve biz Süslü Kadınlar olarak 'bisikleti' bu soruna da bir çözüm olarak görüyoruz. "Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu" diyerek, bu amaçla farkındalık oluşturmak adına kadınlar şık kıyafetler ile süslü bisikletlere binerek kısa ve yavaş bir tur yapacaklarını dile getirdi. - BURSA

İzmir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:56 İzmir'de okullara işkur üzerinden 2700 temizlikçi, 957 güvenlikçi alındı
11:55 Gabar ve cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu
11:55 Datça'da 'gaziler günü' kutlaması
11:54 19 Eylül Gaziler Günü
11:54 Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
11:54 Yerli ve milli otomobiller ile otonom sistemler TEKNOFEST'te
11:54 19 Eylül Gaziler Günü