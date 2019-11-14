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Bursa'da süt fabrikasında yangın

Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren süt üretim fabrikasının atık depolama tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

14.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:25Bursa'da süt fabrikasında yangın

'nın ilçesinde faaliyet gösteren süt üretim fabrikasının atık depolama tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, Karacabey ilçesinde bulunan bir süt fabrikasında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikanın atık depolama tesisinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri gören işçiler, bölgeyi tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine getirilen 7 itfaiye aracıyla, yangına müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken atık depolama tesisi, kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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-Alevli görüntüler Son Dakika'ya geçildi

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/BURSA,

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Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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