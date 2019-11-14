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Bursa'da süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:50Bursa'da süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü
'nın Karacabey ilçesinde bir süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fabrika sahasında bulunan biyogaz tesisinin, atıkların çürütüldüğü bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Olay sırasında elinden hafif yaralanan işçi, Karacabey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
SÜTAŞ'tan açıklama
Şirketten yapılan açıklamada, SÜTAŞ fabrikasında yangın çıktığına dair basında haberlerin yer aldığı ancak yangının şirkete ait ENFAŞ Enerji Faaliyetleri Tesisi'nde meydana geldiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu olay, gübre ve atıklarımızdan metan gazı üreten biyogaz tesisimizin fermantasyon tanklarının üzerinde yer alan membranın ateş alarak tutuşması sonucu meydana gelmiştir. Gerekli önlemler alınarak, yangın kısa sürede söndürülmüştür. Bir personelimiz hafif şekilde yaralanmış, hastanede dinlenmektedir."

İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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