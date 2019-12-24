Haberler » Ekonomi » Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi - Ekonomi

Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi

Bursa'da Belediye Meclisi'nde alınan kararla işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren fiyatlara yüzde 15 zam uygulanacak. Ayrıca ihtiyaç sahipleri suyu yüzde 30 indirimli kullanabilecek.

24.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:53

Büyükşehir Belediyesinden, kentteki ihtiyaç sahiplerinin içme suyunu yüzde 30 avantajlı fiyatla kullanmasını sağlayan kararın kabul edildiği bildirildi. Ayrıca Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle içme suyu fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirilen belediye meclisinin aralık ayı toplantısı ikinci oturumunda, içme suyu fiyatlarına indirim ve artış kararları, tek maddede oy çokluğuyla alındı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SU YÜZDE 30 İNDİRİMLİ VERİLECEK

Buna göre, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar, 65 yaşını doldurmuş kişiler ile 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek alan aileler, 1 Ocak'tan itibaren içme suyunu yüzde 30 indirimli kullanacak.

SUYA YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

Ayrıca Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle içme suyu fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacak.

Başkan Aktaş, indirim kararının Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanan, her yıl güncellenen listelere göre yapılacağını belirtti. Kararın 44 bin civarında ihtiyaç sahibini ilgilendirdiğini aktaran Aktaş, zammın ise yağışların yetersiz kalması ve ekstra yatırımların finansmanı anlamında zorunlu olarak uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, bu yıl ilk kez düzenlenen ve 29 'ta sona ermesi planlanan kitap fuarı dolayısıyla Aktaş'ı kutladı.

ÖKSÜZ, YETİM, DUL, MUHTAÇ VE 65 YAŞ ÜSTÜ YARARLANACAK

3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ve 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan aileler, 1 Ocak tarihinden itibaren içme suyunu 30 indirimli kullanacak.

MESKEN:

SU TARİFE

(12m3 altı) 3.14 TL

SU TARİFE

(12m3 üstü) 5.97 TL

(2019 yılı içme suyu tarifesi yapılan yüzde 15 zam dahil değil)

Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi

Aralık, Bursa, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

23:01   Salatalığa yüzde yüz zam - Ekonomi
22:40   Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi - Ekonomi
22:14   Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı - Ekonomi
21:34   Değerli konut vergisi erteleniyor - Ekonomi
21:23   Halı satıcılığından CEO'luğa! Oya Zingal başarı hikayesini anlattı - Ekonomi
19:27   İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Ekonomi
18:54   İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı - Ekonomi
16:33   Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı - Ekonomi
16:31   İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek - Ekonomi
24.12.2019 23:42:10