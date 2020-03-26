Bursa'da T1 ve T3 tramvay seferlerine yarından itibaren ara verilecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında T1 ve T3 tramvay seferlerine ara verileceğini duyurdu.
26.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:28
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında T1 ve T3 tramvay seferlerine ara verileceğini duyurdu.
BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 ve T3 tramvay işletiminin yarından itibaren geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 ve T3 tramvay işletiminin yarından itibaren geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
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Kaynak: AA