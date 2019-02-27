Bursa'da Tapu Dairesi Önünde Silahlı Kavga

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Bursa'nın İznik ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Oğuz Y. (48) ile Teyfik K. (46) İznik Tapu Müdürlüğünde tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bina dışına çıkan ikiliden Teyfik K, tabancayla Oğuz Y'ye ateş etti.Bacaklarından yaralanan ve sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Oğuz Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Şüpheli Teyfik K. gözaltına alındı.Yere düşen yaralıya tekme attıÖte yandan, olayın hemen ardından bir vatandaş, Teyfik K'nin yanındaki bir kişinin yaralı Oğuz Y'ye tekme atmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.