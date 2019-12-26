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Bursa'da tarih sohbetleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.

26.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:41 Bursa'da tarih sohbetleri
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.

Bursa'nın 17 ilçesinde planlanan program kapsamında tarihçi ve rehber Ömer Kaptan tarafından Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri, görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor. Bu hafta Mustafakemalpaşa ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programa öğrenciler ilgi gösterdi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Işık ve Mehmet Ardıçoğlu da katıldı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ömer Kaptan, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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