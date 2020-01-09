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Bursa'da tarih sohbetleri devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.

09.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:12Bursa'da tarih sohbetleri devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.

Bursa'nın 17 ilçesinde planlanan program kapsamında tarihçi ve rehber Ömer Kaptan tarafından Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri, görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor. Bu hafta İlçesi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen program öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Keles İlçesinde gerçekleşen programa Keles İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Narin de katıldı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ömer Kaptan, Keles, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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