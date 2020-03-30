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Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 6 Nisan'a kadar kapalı olacak

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 6 Nisan'a kadar kapalı olacak Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği yönetimi kapatma süresini uzattı BURSA - Bursa'da 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin korona virüsle mücadele kapsamında 6 Nisan'a kadar kapalı olacağı açıklandı.

30.03.2020 01:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 01:24
Bursa 'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 6 Nisan'a kadar kapalı olacak
Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği yönetimi kapatma süresini uzattı

BURSA - Bursa'da 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin korona virüsle mücadele kapsamında 6 Nisan'a kadar kapalı olacağı açıklandı.
Bursa'da AVM'lerin ardından korona virüs tedbirleri kapsamında 4 bin mağaza bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'nın 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağı açıklanmıştı. Türkiye'de korona virüs vakalarının artması ve yeni tedbirlerin alınması üzerine çarşı yönetimi sürenin 6 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tarihi Kapalı Çarşı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Bursa’da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 6 Nisan’a kadar kapalı olacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel

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Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 6 Nisan'a kadar kapalı olacak

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