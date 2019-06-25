25.06.2019 11:29
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Bursa'da tarihi eser niteliğinde iki İncil ele geçirildi

Bursa

Bursa'da tarihi niteliğe sahip olduğu değerlendirilen iki İncil'i satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Bursa 'da tarihi niteliğe sahip olduğu değerlendirilen iki İncil 'i satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin ellerinde bulunan eski eserleri pazarlamak istediği bilgisine ulaştı.
Alıcı gibi davranarak zanlılarla irtibat kuran ekipler, bu kişilerle kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde buluştu.
Ekipler, Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait olduğu değerlendirilen iki İncil'i 1 milyon 750 bin dolar karşılığında kendilerine satmaya çalışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarma tarafından muhafazaya alınan İncillerin kaç yıllık olduğunun belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Jandarma , Bursa , İncil , Güncel

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