Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

30.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:52
Bursa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Bursa 'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'de yaşayan Ş.E'nin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen insan figürlü heykel ve sikkeleri Bursa'da satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde buluşan Ş.E. ile H.K, S.P. ve A.A'nın bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, biri Roma, 4'ü Helenistik, 3'ü Frigya dönemlerine ait olduğu düşünülen insan figürlü 8 heykel, 29 altın ve gümüş sikke ile bir altın kolye ucu ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Bursa, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:37: Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı - Haber 13:37: Başkanların 'sağlık' zirvesi - Haber 13:37: Hong Kong'da Korona önlemleri - Haber 13:36: MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz - Haber 13:35: Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" - ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber