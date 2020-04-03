Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi

Bursa'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.

03.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:30
Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi
Bursa 'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde bulundurduğu tarihi eser özelliği taşıyan ve 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı yüklü miktarda paraya satan A.E'yi gözaltına aldı.
A.E'nin Tevrat'ı sattığı S.M, H.Y. ve O.K. isimli şahıslar da gözaltına alınırken, 4 kişiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Ele geçirilen Tevrat muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kemalpaşa Mahallesi, Tevrat, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:36: Ahırının en büyük tosununu bağışladı - Haber 21:34: Dünya Gıda Programı'ndan "Sahel'deki insani kriz kontrolden çıkabilir" uyarısı - Haber 21:31: Sağlık çalışanlarından "Evinizde kalın, birlikte başaracağız" paylaşımı - Haber 21:30: Akhisar Dayanışması'na Çiftçilerden Büyük Destek - Haber 21:30: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 21:00: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haber 20:41: Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber