Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'nda Yangın Çıktı! Tarihi Bina Kül Oldu

Kayhan Mahallesi'nde tarihi Kayhan Çarşısı bölgesinin, Gökdere tarafında yer alan metruk 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİNA KÜL OLDU

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Tamamen yanan binada soğutma çalışmaları yapılıyor.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Öte yangın sebebiyle ahşap evde alevler sebebiyle zaman zaman yıkılmalar meydana geldi. Duvarların yıkılması saniye saniye kamerasına yansıdı. Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı. Olay yerine tedbir amacıyla sevk edilen ambulans ekipleri herhangi bir zehirlenen kimse olmadığı için geri döndü