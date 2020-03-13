Bursa'da tarihi ve turistik yerler koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Bursa'daki tarihi ve turistik mekanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
13.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:00
Bursa 'daki tarihi ve turistik mekanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her gün yüzbinlerce kişiye hizmet veren toplu taşıma araçları, BursaRay, T1 ve T2 tramvay hatları ile cami, türbe, müzeler ve halkın yoğun kullandığı alt geçitler ve çarşılarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Şehir merkezinde "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi" de dahil olmak üzere alınan tedbirler, İznik ve İnegöl ilçelerinde de devam ediyor. Çalışma kapsamında 17 ilçede camiler, türbeler, ibadethaneler ve müzeler dezenfekte edildi.
Kent merkezinde Emirsultan, Osmangazi, Orhangazi, Hz. Üftade ve Yeşil türbeleri ile Muradiye Külliyesi, Ulucami, Yeşil Cami, Üçkuzular Camisi, Uzun Çarşı, Kuyumcular Çarşısı, Tuz Pazarı, Reyhan, Cumhuriyet Caddesi, Kozahan, Fidanhan, Sümerbank alt geçidi, Heykel otobüs durakları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, müzeler, Gazi Orhanbey Camisi'nde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı.
İznik'te ise Ayasofya Camisi, Eşrefzade Camisi, Yeşil Cami, Şeyhkubbettin Camisi, Çukur Cami, 1. Murat Hamamı (Çini Müzesi), Şeyhkubbettin Türbesi ve İznik Belediye Kültür Binası ile Yenişehir Havalimanı da dezenfekte edilip temizlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal tesisler ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirterek, "Halkımız, konuyla ilgili hassasiyetini muhafaza etsin. Gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar." ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her gün yüzbinlerce kişiye hizmet veren toplu taşıma araçları, BursaRay, T1 ve T2 tramvay hatları ile cami, türbe, müzeler ve halkın yoğun kullandığı alt geçitler ve çarşılarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Şehir merkezinde "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi" de dahil olmak üzere alınan tedbirler, İznik ve İnegöl ilçelerinde de devam ediyor. Çalışma kapsamında 17 ilçede camiler, türbeler, ibadethaneler ve müzeler dezenfekte edildi.
Kent merkezinde Emirsultan, Osmangazi, Orhangazi, Hz. Üftade ve Yeşil türbeleri ile Muradiye Külliyesi, Ulucami, Yeşil Cami, Üçkuzular Camisi, Uzun Çarşı, Kuyumcular Çarşısı, Tuz Pazarı, Reyhan, Cumhuriyet Caddesi, Kozahan, Fidanhan, Sümerbank alt geçidi, Heykel otobüs durakları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, müzeler, Gazi Orhanbey Camisi'nde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı.
İznik'te ise Ayasofya Camisi, Eşrefzade Camisi, Yeşil Cami, Şeyhkubbettin Camisi, Çukur Cami, 1. Murat Hamamı (Çini Müzesi), Şeyhkubbettin Türbesi ve İznik Belediye Kültür Binası ile Yenişehir Havalimanı da dezenfekte edilip temizlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal tesisler ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirterek, "Halkımız, konuyla ilgili hassasiyetini muhafaza etsin. Gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
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