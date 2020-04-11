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Bursa'da tarihi yerler sessizliğe büründü

- Bursa'da tarihi yerler sessizliğe büründü Bursa'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi mekanlar da boş kaldı.

11.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:42
Bursa'da tarihi yerler sessizliğe büründü
- Bursa 'da tarihi yerler sessizliğe büründü
BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi mekanlar da boş kaldı. Boşalan tarihi mekanlar havadan görüntülendi.
31 büyük şehir ve Zonguldak'a 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile beraber Bursa'da tarihi mekanlar da sessizliğe büründü. Emirsultan Camii ve Türbesi, Yeşil Cami ve Türbesi, Ulucami, hanlar bölgesi, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güvercinlere kaldı. Polis şehirde güvenliği sağlarken, Osmangazi Belediye personeli de dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarihi yerler havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel
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