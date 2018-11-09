Bursa'da Tarım Projelerine 10 Milyonluk Hibe Desteği

09 Kasım 2018 Cuma 17:21



09 Kasım 2018 Cuma 17:21

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü, 17,7 milyon liralık yatırım gerçekleştiren 13 projeye, 9,4 milyon lira hibe desteği sağlayacak.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından Ipard II 3. çağrı sözleşme töreni gerçekleşti. Törene AK Parti Bursa milletvekilleri Zafer Işık ve Refik Özen ile hibe desteği alan vatandaşlar katıldı. 2 adet yenilenebilir enerji yatırımı, 1 adet mantar yetiştiriciliği, 2 adet kırsal turizm yatırımı, 3 adet zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 5 adet kırmızı et üretim işletmeler yatırımı olmak üzere toplamda 13 projenin 17,7 milyon lira olduğunu ifade eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, "Ipard I kapsamında Türkiye genelinde 10 bin 693 proje hayat buldu. 6,77 milyar liralık yatırım gerçekleşti. 3,15 milyar lira ise hibe olarak verildi. Bursa'da ise 215 proje için 207 milyonluk yatırıma 82 milyon hibe desteği sağlandı. Ipard II 1. ve 2. çağrı döneminde 51,4 milyon liralık yatırama 23,6 milyonluk hibe desteği sağlanacak. Ipard II. 3. çağrı döneminde ise 36 milyonluk yatırama ise yaklaşık 19 milyon lira hibe desteği vereceğiz. Bu projelerin tamamlanmasıyla Bursa'ya 36 milyon liralık yatırım sağlanacak. Bu yatırımlara ise yaklaşık 19 milyon lira hibe desteği sağlanmış olacak. Bu gerçekleştirilen projeler, Türkiye'ye dışarıdan ekonomik saldırıların olduğu bu dönemde çok önemlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik seferberliğine destek veren başvuru sahiplerini kutluyorum" dedi.Petrole ve diğer enerji kaynaklarına alternatifler bulunabileceğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, "Gıda ve tarımın alternatifi hiçbir şekilde bulunmamaktadır. Nüfusun da hızla artmasıyla su ve toprağın önemi daha da artmış bulunmaktadır. Dünyada tarıma elverişli alanlar hızla azalmaktadır. Bu bağlanma kırsal kalkınmayı destekleyen bu projeleri gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de AK Parti hükümetleri olarak, daima çiftçimizin yanında yer almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Hibe desteğini almaya hak kazanan 13 proje sahibi, katılımcıların alkışları eşliğinde imzalarını attı. - BURSA