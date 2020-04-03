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Bursa'da tarımsal faaliyetler devam ediyor

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, tarımsal üretim yapan işletmeleri ziyaret etti.

03.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:16
Bursa'da tarımsal faaliyetler devam ediyor

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, tarımsal üretim yapan işletmeleri ziyaret etti.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretim yapan tesisleri, sebze bahçelerini ve soğuk hava depolarını ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygül, çiftçilerin üretime devam etmesinin kendileri için önemli olduğunu, denetimlerin kesintisiz devam edeceğini, vatandaşların gıdaya erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını ifade etti.

Üretim konusunda halkın içinin rahat olması gerektiğini kaydeden Aygül, "Biz de bu üretimin sağlıklı bir şekilde oluşması ve tüketicilere ulaşması için gerekli desteği sürdürmekteyiz. İnsanlarımız bu günlerde evde kalmak zorunda olsa da, çiftçilerimizin üretime devam edip topluma gıda sunmaları gerekiyor. Bu amaçla İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimizle el ele çalışmaktayız. Siz evde kalın biz çiftçilerimizle beraber üretmeye devam ediyoruz. Halkımız müsterih olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Hamit Aygül, Bursa, Güncel
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