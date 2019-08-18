Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 'tavuk alma' eğlencesinde çıkan kavgada, karnından bıçaklanarak ağır yaralanan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınan evli ve 1 çocuk babası Aytaç Balı (29), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada cinayet şüphelisinin Mustafa S. (41) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mustafa S., emniyet müdürlüğüne getirildi. Soruşturma sürüyor.

Semih ŞAHİN/BURSA,



