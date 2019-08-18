Haberler» Güncel» Haber

Bursa'da "tavuk alma" eğlencesinde kavga

Bursa'da düğünün ardından yapılan "tavuk alma" eğlencesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

18.08.2019 14:52 Bursa'da
Bursa'da düğünün ardından yapılan "tavuk alma" eğlencesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde yapılan düğünün ardından düzenlenen "tavuk alma" eğlencesinde düğüne katılanlar ile mahalle sakinleri arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytaç Balı bıçakla, Maksut S. ise başına şişeyle vurulması sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan bir çocuk babası Balı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Maksut S'nin oğlu Mustafa S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Işıktepe, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:37   EMİNÖNÜ YERALTI ÇARŞISINDA ESNAF KURTARDIĞI AYAKKABILARI KURUMASI İÇİN MERDİVENLERE SIRALADI.
16:36   Pazaryeri'nde yağış zarara yol açtı
16:35   Osmaniye'de sağanak ve fırtına
16:35   Hong Kong'da on binlerce kişi yeniden sokaklarda
16:34   Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, bizim gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde
16:34   Başkan Seçer kumsala indi, gençlerle tavla oynadı
16:34   Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı