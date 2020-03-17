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Bursa'da tavuk tesisi alev alev yandı...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir tavuk tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

17.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:17
Bursa'da tavuk tesisi alev alev yandı...
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir tavuk tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında elektrikli sobadan çıktığı tahmin edinilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altında alınırken, büyük maddi hasar meydana gelen tavukhane kullanılamaz hale geldi. Tavukhanenin boş olması ise muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. Çıkan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

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