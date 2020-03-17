Menü
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da tavuk tesisi alev alev yandı... - Güncel

Bursa'da tavuk tesisi alev alev yandı...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir tavuk tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

17.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:25
Bursa'da tavuk tesisi alev alev yandı...
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir tavuk tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında elektrikli sobadan çıktığı tahmin edinilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altında alınırken, büyük maddi hasar meydana gelen tavukhane kullanılamaz hale geldi. Tavukhanenin boş olması ise muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. Çıkan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı