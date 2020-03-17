Bursa'da tavuk tesisi alev alev yandı...
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir tavuk tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
17.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:25
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir tavuk tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında elektrikli sobadan çıktığı tahmin edinilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altında alınırken, büyük maddi hasar meydana gelen tavukhane kullanılamaz hale geldi. Tavukhanenin boş olması ise muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. Çıkan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)
Alınan bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında elektrikli sobadan çıktığı tahmin edinilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altında alınırken, büyük maddi hasar meydana gelen tavukhane kullanılamaz hale geldi. Tavukhanenin boş olması ise muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. Çıkan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı