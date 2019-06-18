18.06.2019 12:46
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Bursa'da tefeci operasyonu: 11 gözaltı

Bursa

BURSA'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 11 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

BURSA'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 11 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda pos makinesi, farklı kişilere ait 78 kredi kartı, 130 dolu senet, 115 boş senet, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ile ajanda ve vekaletname gibi tefecilik konusu belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.N., Y.G., M.G., A.K., İ.Ç., M.O., H.M.E., A.S., R.A., A.M. ve C.B.'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa, Güncel

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