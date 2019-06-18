18.06.2019 12:52
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Bursa'da tefeci operasyonu: 11 gözaltı

Bursa

Bursa KOM ekipleri Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenledi.

Bursa KOM ekipleri Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenledi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 78 ayrı kişiye ait kredi kartı ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda A.N, Y.G, M.G, A.K, İ.Ç, M.O, H.M.E, A.S, R.A, A.M.ve C.B. isimli 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda, çok sayıda pos cihazı, pos cihazı silipleri, 78 afet başkasına ait kredi kartı, 130 adet dolu senet, 115 adet boş senet, bir miktar tefecilikten elde edildiği rahmin edilen para, çok sayıda not defteri, ajanda, vekalet ve tefecilik evrakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların sorguları devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa

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