Bursa'da Tefecilik Operasyonu

Bursa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde çok sayıda çek senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.K, U.Y, E.E, B.A, H.B, Ö.S.Ş, E.Y, C.G, K.S, Ö.E. ve F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bursa, Güncel
Kaynak: AA