Bursa'da 'tekel bayi' cinayeti sanığına, ömür boyu hapis cezası isteniyor

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı müşteri Ahmet Can Yaşlı'yı (23) tabancayla vurup öldüren tekel bayi işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı'nın (47) yargılanmasına devam edildi. Mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Ramiz Sarıçayırlı hakkında 'ömür boyu hapis cezası' ve 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

?Olay, ocak ayında, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayiye gelen Ahmet Can Yaşlı, kredi kartı ile alkol ve sigara satın almak istedi. Ramiz Sarıçayırlı'nın kredi kartıyla satış yapılmadığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sarıçayırlı, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Yaşlı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yaşlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sarıçayırlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkmece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi. Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ramiz Sarıçayırlı hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramiz Sarıçayırlı ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Sarıçayırlı, "Bana borçları vardı. Olay günü kendisi aşırı alkollüydü. Başımıza bela olmasın diye istediği ürünleri verdik. Alışverişin ardından kredi kartı verdi. Kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını söyleyince agresifleşti. Alkol veremeyeceğimi ve geçmişe dönük borcunun olduğunu söyledim. Küfürler etti. Tartışma esnasında elini sürekli montuna götürüyordu. Orada silah olabileceğini düşündüm. Sıklıkla yapınca silahımı masaya koydum. Başka müşteri geldi. Gider diye onun alışveriş yapmasına müsaade ettim. Gitmeyince tedirgin oldum. Bana zarar vereceğinden emindim. Elini beline götürmeye devam etti. En sonunda sert şekilde götürünce korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim. Ardından belinden bıçak çıktı. Bıçak olduğunu bilemezdim. Çok pişmanım. İş yerinden çıkan üç silah benimdir" şeklindeki ifadesini tekrarladı.

SAVCI, MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, kamera kayıtları ve toplanan deliller incelendiğinde, maktulün hedef alınan bölgeleri ve kurşun sayısı dikkate alınarak olayın kastla gerçekleştiğini belirtti. Olay gerçekleşmeden önce ise maktulün birkaç defa elini beline götürdüğünü ve vurulduktan sonra üzerinden bıçak düştüğünü ifade eden savcı, sanık için 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasını ve hakkında 'ömür boyu hapis cezası' verilmesini istedi.

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan Ahmet Can Yaşlı'nın ağabeyi Orhan Yaşlı, kardeşini öldüren sanıktan şikayetçi olduklarını, en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Benim kardeşim alkol alırdı ama silah ve bıçak taşımazdı. Tahrik indirimin uygulanmasını istemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.