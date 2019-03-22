Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın (2)

Kaynak: DHA

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında soğutma işlemleri ise devam ediyor. Belediye ekipleri ise itfaiye ekiplerinde su takviyesinde bulundu.Fabrikada, alevlerin fark edilmesinin ardından işçilerin fabrikayı tahliye ettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen birkaç işçinin tedavileri 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı.Öte yandan büyük bir kısmı yanan fabrika, havadan da görüntülenirken, hasarın büyüklüğü dikkat çekti.