Bursa'da teleferik saatleri güncellendi
Türkiye'nin en önemli kış ve kayak turizmi merkezi Uludağ'a çıkacaklara uyarı geldi.
18.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:59
Türkiye 'nin en önemli kış ve kayak turizmi merkezi Uludağ 'a çıkacaklara uyarı geldi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a çıkacak vatandaşlara Bursa Teleferik AŞ'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "18 Mart 2020 itibarıyla tesisimizin çalışma saatlerimiz; Açılış: 09.00, kapanış: 19.00 olarak güncellenecektir" denildi. - BURSA
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a çıkacak vatandaşlara Bursa Teleferik AŞ'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "18 Mart 2020 itibarıyla tesisimizin çalışma saatlerimiz; Açılış: 09.00, kapanış: 19.00 olarak güncellenecektir" denildi. - BURSA
Kaynak: İHA
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