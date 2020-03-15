Bursa'da teleferik saatlerinde düzenleme
Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, çalışma saatlerini güncelledi.
15.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:44
Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, çalışma saatlerini güncelledi.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, 16 Mart Pazartesi itibarıyla çalışma saatlerimiz açılış 09.00, kapanış 19.00olarak güncellenecektir." ifadesine yer verildi.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, 16 Mart Pazartesi itibarıyla çalışma saatlerimiz açılış 09.00, kapanış 19.00olarak güncellenecektir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Manşet
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