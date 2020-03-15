Menü
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da teleferik saatlerinde düzenleme - Güncel

Bursa'da teleferik saatlerinde düzenleme

Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, çalışma saatlerini güncelledi.

15.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:44
Bursa'da teleferik saatlerinde düzenleme
Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, çalışma saatlerini güncelledi.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, 16 Mart Pazartesi itibarıyla çalışma saatlerimiz açılış 09.00, kapanış 19.00
olarak güncellenecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Uludağ, Bursa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı