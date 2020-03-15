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Bursa'da teleferik saatlerine güncelleme

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak turizmi merkezi Uludağ'a çıkacaklara uyarı geldi.

15.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:12
Bursa'da teleferik saatlerine güncelleme
Türkiye 'nin en önemli kış ve kayak turizmi merkezi Uludağ 'a çıkacaklara uyarı geldi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a çıkacak vatandaşlara Bursa Teleferik AŞ'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, 16 Mart Pazartesi itibarıyla çalışma saatlerimiz; Açılış: 09.00, kapanış: 19.00 olarak güncellenecektir." denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel

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