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Bursa'da teleferik seferlerine ara verildi

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor.

10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:27
Bursa'da teleferik seferlerine ara verildi
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler : Uludağ, Bursa, Güncel
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