Bursa'da teleferik ve Limak Enerji işlem merkezleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Bursa'da Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferik hattı ile Limak Enerji işlem merkezlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
13.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:14
Bursa 'da Uludağ 'a ulaşımı sağlayan teleferik hattı ile Limak Enerji işlem merkezlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Bursa Teleferik A.Ş bünyesinde hizmet veren teleferik istasyonlarında dezenfekte işlemleri yapıldı.
Çalışmalar kapsamında 144 kabin dezenfekte edilirken tesis içerisinde yer alan korkuluklar, turnikeler, kapı kolları, asansör içi ve düğmeleri de virüs tehlikesine karşı dezenfektanlarla temizlendi, 15 ayrı noktaya da el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.
Limak Enerji de ayda ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği işlem merkezlerinde dezenfekte çalışmalarına başladı.
Uzman ekipler tarafından 100 işlem merkezinde dezenfekte çalışmaları planlandı.
Şirket, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki çalışanlarına kişisel temizlikleri ile ilgili broşürler ve afişler dağıttı. Virüsten koruma amaçlı müşterilere çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama ve e-devlet üzerinden 7 gün 24 saat işlem yapabilecekleri bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Bursa Teleferik A.Ş bünyesinde hizmet veren teleferik istasyonlarında dezenfekte işlemleri yapıldı.
Çalışmalar kapsamında 144 kabin dezenfekte edilirken tesis içerisinde yer alan korkuluklar, turnikeler, kapı kolları, asansör içi ve düğmeleri de virüs tehlikesine karşı dezenfektanlarla temizlendi, 15 ayrı noktaya da el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.
Limak Enerji de ayda ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği işlem merkezlerinde dezenfekte çalışmalarına başladı.
Uzman ekipler tarafından 100 işlem merkezinde dezenfekte çalışmaları planlandı.
Şirket, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki çalışanlarına kişisel temizlikleri ile ilgili broşürler ve afişler dağıttı. Virüsten koruma amaçlı müşterilere çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama ve e-devlet üzerinden 7 gün 24 saat işlem yapabilecekleri bildirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Limak Holding, Uludağ, Bursa, Güncel
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