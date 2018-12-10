Bursa'da Terör Örgütü Davası

Bursa
'da terör örgütü MKP/HKO üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7'si tutuklu 8 sanık hakim karşısına çıktı.
Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar C.B.Ş, D.Ö, E.E, E.S, S.D, C.Ş ve G.D. ile tutuksuz sanık O.Y. ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyetinin savunma yapmasını istediği tutuklu sanıklardan E.S, sanıklardan D.Ö'nün misafirlerini ağırladığını, terörist olduklarını bilmediği ileri sürerek, "Herhangi bir terör örgütüne üye değilim. Söz
konusu şahıslar arkadaşım olan D.Ö'nün misafirleriydi. D.Ö. bana arkadaşlarının geldiğini ve misafir edip edemeyeceğimi sordu. Ben de gelip kalabileceğini söyledim. D.Ö'nün ve misafirlerinin örgüt üyesi olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir ilişkim yok." diye konuştu.
"Para karşılığı yurt dışına çıkmalarına yardım edecektim" Tunceli
'den gelen sanık M.A'yı misafir eden ve yurt dışına çıkması için yardımcı olmakla suçlanan sanık D.Ö. de hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi.
D.Ö. bu kişilere para karşılığında yardımcı olduğunu ifade ederek, "Benim herhangi bir örgütle bağlantım yok. Söz konusu şahıslara para için yardım ettim. Ben onların yurt dışına çıkmalarına yardım edecektim, onlar da bana parasını verecekti. Örgüt mensubu değilim ve olmadım." iddiasında bulundu.
Duruşmada dinlenen diğer sanıklar da örgütle alakaları olmadığını öne sürerek tahliyelerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, sanıklardan C.B.Ş, G.D. ve C.Ş'nin adli kontrol kararıyla tahliyesini, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanıklar E.S, C.B.Ş, G.D. ve E.E'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, D.Ö, C.Ş. ve S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Diğer 3 tutuklu sanığın yargılanmasına ise Tunceli'de devam ediliyor.
Olay Eylül
ayında Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin, kent genelinde terör örgütü MKP/HKO'ya yönelik düzenlediği operasyonda, merkez Nilüfer ilçesi Görükle
Mahallesi'ndeki evlerde kaldıkları belirlenen örgüt üyesi 3 şüpheli ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalışan 8 kişi yakalanmıştı.
Tunceli Adliyesine sevk edilen örgüt üyesi 3 kişinin aralarında bulunduğu 11 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 8'i hakkında Bursa'da, 3'ü hakkında ise Tunceli'de dava açılmıştı.
Tunceli civarındaki kırsalda faaliyet gösterdiği öğrenilen 3 şüphelinin, bölücü terör örgütü PKK
kamplarında eğitim aldıkları ve Bursa'yı geçiş güzergahı olarak kullanıp sahte kimlikle yurt dışına kaçmak istedikleri bildirilmişti.
Maoist Komünist Partisi,Bursa
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:28