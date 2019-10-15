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Bursa'da terör propagandasına 6 gözaltı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyerek terör propagandası yapmak isteyen 2'si kadın 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

15.10.2019 19:08Bursa'da terör propagandasına 6 gözaltı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyerek terör propagandası yapmak isteyen 2'si kadın 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmetçik'in Suriye'de teröristleri tek tek temizleyip güvenli bölgeyi kurmasından rahatsız olan HDP'nin halkı sokağa çağırmasının ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale etti. Terör propagandası yapan 2'si kadın 6 kişi Gemlik Dereboyu Taşköprü mevkinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Gemlik, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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