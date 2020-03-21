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Bursa'da ticari maksatlı amatör olta turu ve gezi teknesi faaliyetleri durduruldu

Bursa deniz sınırlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ticari maksatlı amatör olta turu ve ticari maksatlı gezi teknesi faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

21.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:30
Bursa'da ticari maksatlı amatör olta turu ve gezi teknesi faaliyetleri durduruldu
Bursa deniz sınırlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ticari maksatlı amatör olta turu ve ticari maksatlı gezi teknesi faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan duyuruda, yurt genelinde alınan tedbirlerle halkın toplu olarak belirli alanlarda toplanmasının önlenmeye çalışıldığı belirtildi.
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"Bursa ili deniz sınırlarında, ticari maksatlı amatör olta turu, ticari maksatlı gezi teknesi faaliyetleri geçici süre ile durdurulmuştur. Halkımızın sağlığı için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince deniz üzerinde de gerekli kontrollere devam edilecek, kurallara uymayan tekneler hakkında idari para cezası ile tekneleri seferden alıkonularak karantina ve önleyici tedbirlere uymamaktan adli işlem yapılacaktır."
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Kaynak: AA

Etiketler : Bursa, Güncel

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