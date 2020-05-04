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Bursa'da TIR devrildi, sürücü öldü

Bursa'da TIR devrildi, sürücü öldüBURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden aldığı yükü Gemlik'teki limana götüren Adnan Yiğit'in (59) kullandığı TIR, devrildi.

04.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:38
Bursa'da TIR devrildi, sürücü öldü
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden aldığı yükü Gemlik'teki limana götüren Adnan Yiğit'in (59) kullandığı TIR, devrildi. Kazada sürücü Yiğit hayatını kaybetti.
Kaza, İstanbul-İzmir otobanının Gemlik Sanayi çıkışında öğle saatlerinde meydana geldi. Adnan Yiğit yönetimindeki 16 MBP 84 plakalı kalsit yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerinde 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun yağışın da etkili olduğu sırada meydana gelen kazada, TIR şoförü Adnan Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza sonrasında, jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yiğit'in cansız bedeni, çekici vasıtasıyla düzeltilen TIR'dan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yiğit'in cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa’da TIR devrildi, sürücü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Adnan Yiğit, Bursa, Güncel, Haber

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