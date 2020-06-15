TOKİ Bursa’da 1.249 TL’den başlayan taksitlerle konut satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kentsel yenileme uygulaması kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere 167 konut satışa sunuluyor.

BAŞVURULAR 19 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

8 Haziran'da başlayan başvurular 19 Haziran'da sona erecek. 2+1 konutlar için 1.249 TL'den, 3+1 için ise 1.988 TL'den başlayan taksitlerle satışlar gerçekleştirilecek.

KONUT FİYATLARI 199 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Başvuru bedeli 2 bin TL olurken, başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. 2+1 konut fiyatları 199 bin ile 227 bin TL arasında, 3+1 ise 318 bin ile 358 bin TL arasında değişiyor.