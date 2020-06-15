TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak

TOKİ tarafından Bursa'da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.249 TL'den başladığı konutlar için başvurular 19 Haziran'da sona erecek.

15.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:04

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kentsel yenileme uygulaması kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere 167 konut satışa sunuluyor.

BAŞVURULAR 19 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

8 Haziran'da başlayan başvurular 19 Haziran'da sona erecek. 2+1 konutlar için 1.249 TL'den, 3+1 için ise 1.988 TL'den başlayan taksitlerle satışlar gerçekleştirilecek.

TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak

KONUT FİYATLARI 199 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Başvuru bedeli 2 bin TL olurken, başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. 2+1 konut fiyatları 199 bin ile 227 bin TL arasında, 3+1 ise 318 bin ile 358 bin TL arasında değişiyor.

TOKİ Bursa’da 1.249 TL’den başlayan taksitlerle konut satacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Toki, Ekonomi, Haber

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