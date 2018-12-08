Bursa'da Tombala Operasyonu

Bursa
'da Ahlak ekipleri tarafından yapılan tombala operasyonunda, 32 bin lira ceza yazıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri tarafından 7 işyerine baskın yapıldı. Yapılan baskında, 2 adet elektrikli tombala makinesi, 5 adet tombala torbası, 5 adet tombala kartı, 640 adet tombala topu, 507 adet tombala kartı ve çok sayıda tombala pulu ele geçirildi.
İşyeri sahibi 7 kişiye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, tombala oynayan 121 şahsa "Kabahatler Kanunu'na" göre 32 bin lira ceza yazıldı. - BURSA
Bursa Emniyet Müdürlüğü,Bursa
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:32