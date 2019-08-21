Haberler» Güncel» Haber

Bursa'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Bursa'da, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek amacıyla yapılacak eylemler 15 gün süreyle yasaklandı.

21.08.2019 17:38 Bursa'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
Bursa'da, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek amacıyla yapılacak eylemler 15 gün süreyle yasaklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili her türlü yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto ve benzer etkinliklerin il genelinde yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, "Belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, Bursa il sınırları içinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil), 21 Ağustos günü saat 08.00'den 4 Eylül günü saat 24.00'e kadar, Valilik makamının kararıyla yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Diyarbakır, Bursa, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:45   Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC'ye geliyor
17:44   Ara Güler'in gözünden Bursa
17:44   Gasp zanlısı tutuklandı
17:44   Seydişehir 2020'de yeni kütüphanesine kavuşacak
17:42   Kaymakam Turan'dan Başkan Ergün'e Veda Ziyareti
17:42   AKOM'da açıklama yapan Yazıcı: Herhangi bir sorun beklemiyoruz
17:42   Balıkesir'de torunun dedesi ve ninesini bıçaklaması