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Bursa'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 88 azaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu Bursa'da toplu taşımada kullanım oranının yüzde 88 azaldığı bildirildi.

11.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:54
Bursa'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 88 azaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu Bursa 'da toplu taşımada kullanım oranının yüzde 88 azaldığı bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından kentteki toplu taşıma oranı yüzde 88 azaldı.
Belediye iştiraki Burulaş'ın yanı sıra toplu taşıma sektöründe görev yapan özel halk otobüsü esnafının mağdur olmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa merkez, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Gemlik ilçelerindeki özel halk otobüsleri kooperatiflerinin başkanlarıyla bir araya geldi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Başkan Aktaş, alınan tedbirlerin ardından toplu ulaşım kullanımının azaldığını kaydetti.
Ulaşım konusunda aksaklık yaşanmaması için çalıştıklarını belirten Aktaş, şunları aktardı:
"Özellikle son 20-25 günde rakamlar ciddi şekilde etkilendi. Bu süreçten esnafımız da ciddi şekilde etkilendi. Büyükşehir olarak bu konuya duyarsız kalmamız asla düşünülemezdi. Öncelikle tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte Bursa olarak yoğun metro ve otobüslerle gündeme gelmedik. Belki ilk günlerde bir iki istisna oldu hepsi o kadar. Taşımanın yüzde 50 kuralına uygun yapılması yönünde özel halk otobüslerinin de özel gayreti oldu. Bu esnaf grubumuza yönelik neler yapabiliriz onunla ilgili istişarede bulunduk. Dolayısıyla gerek akaryakıt gerekse şoför bedeliyle desteklenmesi noktasında yanlarında ve arkalarındayız. Yeter ki hizmet kalitemizi etkilemeyecek duruş içinde olmaya devam etsinler. Yine maske dağıtımıyla alakalı destek ve katkımız olacak."

Kaynak: AA

Etiketler: BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa, Güncel
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