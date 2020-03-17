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Bursa'da toplu ulaşımı kullanım yarıya indi

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından toplu ulaşımı kullanma oranı yarıya indi.

17.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:06
Bursa'da toplu ulaşımı kullanım yarıya indi
Bursa 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından toplu ulaşımı kullanma oranı yarıya indi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent içi toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı önceki haftaya göre azaldı.
Kentte 9 Mart'ta 292 bin 97 kişinin kullandığı raylı taşıma araçlarındaki yolcu sayısı 16 Mart'ta yüzde 55,2 azalarak 161 bin 912'ye düştü.
Belediye otobüsü kullananların sayısı ise 9 Mart'ta 255 bin 553 olurken, 16 Mart'ta yüzde 55,5 oranında azalarak 142 bin 79'a geriledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Bursa, Güncel

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